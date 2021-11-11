Статистику оприлюднив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко. За його словами, для відстежування аналізували кількість використаних е-квитків.

Важливо Паркуватися та їздити за е-квитком стане зручніше: киянам покращили додаток "Київ цифровий"

Різниця у кілька мільйонів

Згідно з даними Автоматичної системи оплати проїзду, у метро провалідовано на 35% менше електронних квитків, у наземному транспорті – на 27%",

– зазначив посадовець.

Він додав, що у перший тиждень жовтня у громадському транспорті зафіксували майже 6 мільйонів пасажирів, а за аналогічний період у листопаді – приблизно 4 мільйони.

Кияни пересіли на метро

Водночас, Половинко акцентував на тому, що містяни таки надають перевагу метро перед автобусами, тролейбусами та трамваями.

Так, у міському застосунку "Київ цифровий", яким користуються в наземному транспорті, з 1 по 10 жовтня використали майже 700 тисяч QR-квитків. З 1 по 10 листопада ця кількість знизилася до 385 тисяч.

У метро ж цифри пасажиропотоку розподілилися так: у перший понеділок запровадження обмежень підземка перевезла 386 тисяч киян, а у другий – 446 тисяч.

Демократичні "облави" у столичному транспорті

Попри те, що з 1 листопада у київському транспорті не можна їздити без ковідних документів, перевірки у ньому проводять доволі вибірково. В метро правоохоронців помічали лише на поодиноких станціях, а в маршрутках рейди взагалі майже не проводять. До того ж, водії нехтують вимогою не брати пасажирів понад норму.