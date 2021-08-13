Славнозвісну баржу з кавунами знову відправили в Київ: дивовижні фото

З Херсону 13 серпня відправили до Києва баржу, яку заповнили кавунами. Невдовзі вони з'являться на полицях супермаркетів столиці та інших міст.

Така баржа відправляється вже 5 рік поспіль. Транспортуванням займається компанія "Нібулон".

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Скільки буде плисти судно

Баржа везе 400 тисяч тонн херсонських кавунів.

Загалом весь шлях орієнтовно займе 4 дні.

Після цього судно прибуде на перевантажувальний термінал компанії в Переяславі-Хмельницькому.

Звідси кавуни вже будуть розвозити в супермаркети мережі "Сільпо".

Баржа з кавунами, яку відправили з Херсону / Фото "Інформатора"

Що було раніше

Перша 4 серпня 2017 року перша баржа з херсонськими кавунами досягла Переяслава-Хмельницького. Тоді це був перший за 14 років доставлений через Дніпро вантаж з Херсонщини. У тому році відправляли 2 таких баржі. Відтоді за цим маршрутом возять кавуни кожного року.

У 2018 році перша баржа за рік прибула пізніше – 25 серпня. Тоді судно пройшло шлях через всю країну трішки більше, ніж за 3 доби. А ось у 2019 туди завантажили не лише кавуни. У цей рік Дніпром перевозили також дині.