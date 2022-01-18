У "вікні життя" столичного пологового знайшли новонароджену дівчинку

У "вікно життя", яке облаштували у Київському міському центрі перинатальної та репродуктивної медицини, підкинули новонароджену дівчинку. Про це стало відомо 17 січня.

За словами лікарів, крихітці ще навіть не було однієї доби, коли її знайшли. На щастя, огляд показав, що дитина здорова.

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Залишилася сама у перші миті життя

Медики розповіли, що імовірна матір загорнула дівчинку в брудні пелюшки. Крім того, немовля навіть не було від'єднане від плаценти. На зріст дитя – 55 сантиметрів, а важить 3 850 грамів.

Наразі за покинутою новонародженою досі спостерігають у відділенні інтенсивної терапії. Адже лікарі не знають, в яких умовах вона з'явилася на світ.



Дівчинка була загорнута у брудні пелюшки / Скриншот з відео ТСН

Дівчинці дали ім'я

Поки медики-рятівники дівчинки назвали її Юлею – на честь медсестри, яка зараз годує немовля. У перинатальному центрі дитина пробуде щонайменше кілька днів. Дівчинка стала вже п'ятим немовлям, життя якому зберегло "вікно життя".

"Вікно життя" розташоване за адресою проспект Героїв Сталінграда, 16.