По словам врачей, крохе еще даже не было суток, когда ее нашли. К счастью, осмотр показал, что ребенок здоров.

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Осталась сама в первые мгновения жизни

Медики рассказали, что вероятная мать завернула девочку в грязные пеленки. Кроме того, ребенок даже не был отсоединен от плаценты. Рост ребенка – 55 сантиметров, а вес 3 850 граммов.

Сейчас за брошенной новорожденной наблюдают в отделении интенсивной терапии. Ведь врачи не знают, в каких условиях она появилась на свет.

Девочка была завернута в грязные пеленки / Скриншот с видео ТСН

Девочке дали имя

Пока медики-спасатели девочки назвали ее Юлей – в честь медсестры, которая сейчас кормит ребенка. В перинатальном центре ребенок пробудет как минимум несколько дней. Девочка стала уже пятым младенцем, жизнь которому сохранило "окно жизни".

Важно! "Окно жизни" расположено по адресу проспект Героев Сталинграда, 16.