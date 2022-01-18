За словами лікарів, крихітці ще навіть не було однієї доби, коли її знайшли. На щастя, огляд показав, що дитина здорова.

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Залишилася сама у перші миті життя

Медики розповіли, що імовірна матір загорнула дівчинку в брудні пелюшки. Крім того, немовля навіть не було від'єднане від плаценти. На зріст дитя – 55 сантиметрів, а важить 3 850 грамів.

Наразі за покинутою новонародженою досі спостерігають у відділенні інтенсивної терапії. Адже лікарі не знають, в яких умовах вона з'явилася на світ.



Дівчинка була загорнута у брудні пелюшки / Скриншот з відео ТСН

Дівчинці дали ім'я

Поки медики-рятівники дівчинки назвали її Юлею – на честь медсестри, яка зараз годує немовля. У перинатальному центрі дитина пробуде щонайменше кілька днів. Дівчинка стала вже п'ятим немовлям, життя якому зберегло "вікно життя".

Важливо! "Вікно життя" розташоване за адресою проспект Героїв Сталінграда, 16.