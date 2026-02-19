У Києві батько викрав доньку з дитячого майданчика та вивіз до Молдови

У Києві батько викрав свою дитину у колишньої дружини та вивіз до Молдови. Його затримали та готуються повернути в Україну

Про це розповіли у Поліції Києва, і Київській міській прокуратурі.

Що відомо про викрадення дитини у Києві?

43-річний громадянин України, якого підозрюють у викраденні доньки та незаконному вивезенні її до Молдови, до інциденту мав право бачитися з дітьми лише дистанційно – через телефонні розмови та відеозв’язок.

На момент події суд ще не ухвалив рішення, з ким після розлучення залишаться трирічна дівчинка та її дев’ятирічний брат. Паралельно розглядалися питання щодо аліментів і порядку участі батька у вихованні.

За інформацією правоохоронців, після розірвання шлюбу між киянами виник спір щодо проживання дітей. До остаточного вердикту чоловікові дозволили контактувати з ними лише онлайн у визначений час і в присутності матері.

У прокуратурі зазначають, що 6 жовтня 2025 року у Голосіївському районі столиці чоловік прийшов на дитячий майданчик, де дівчинка перебувала з прабабусею, забрав її та поїхав автомобілем у невідомому напрямку. Після цього зв’язок із дитиною був втрачений.

Відтоді дівчинка не мала контакту з матір’ю та старшим братом. Слідство встановило, що батько разом із новою дружиною та їхньою спільною дитиною вивіз її за кордон. Перетнути державний кордон він зміг, скориставшись статусом багатодітного батька.

Дитину оголосили в міжнародний розшук. Чоловікові заочно оголосили підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також за умисне невиконання судового рішення.

Дівчинку знайшли в молдовському місті Кагула. Батька дитини затримали молдавські правоохоронці.

Поліцейські повідомили, що після вивезення за кордон дитина перебувала у сторонніх осіб у неналежних санітарних умовах. Згодом її повернули матері. За попередніми даними, загрози життю та здоров’ю дівчинки немає.

Наразі чоловіка готують до екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше іншу дитину викрадали у Чернівецькій області