Винуватцем ДТП у Києві є керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів, – джерела

У Києві увечері 5 червня сталась смертельна ДТП, внаслідок якої є загиблі. Водієм Mercedes-Benz, що на швидкості в'їхав у підземний перехід, виявився керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.

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Хто міг вчинити ДТП у Києві?

Джерела підтвердили інформацію з мережі, що винуватцем ДТП у Києві є водій на ім'я Павло Плешивцев, 1976 року народження.

За наявною інформацією, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Нагадаємо, ДТП у столиці сталось на перехресті вулиць Уманської – Івана Світличного. Там 49-річний водій, мешканець Херсонщини, не впорався з керуванням автівки та в'їхав у підземний перехід.

Внаслідок аварії загинули четверо людей, в тому числі 12-річний хлопчик. Також постраждали троє людей. Сам водій перебуває у тяжкому стані в реанімації під охороною поліції.

Один з очевидців події, який був неподалік, розповів, що почув дуже гучний вибух, а потім автівку піднесло у повітря. У мережі також з'явилось відео з камер спостереження, на яких видно момент аварії у Солом'янському районі столиці.