Висаджують людей та карають порушників: у Києві почали масові перевірки маршрутників

Інспектори комунальної служби перевезень Києва почали перевіряти, чи дотримуються водії маршрутних таксі нових вимог щодо перевезення пасажирів. Як виявилося, водії не рідко не дотримуються елементарних правил.

Перші перевірки водіїв приватних компаній пройшли у Києві 21 вересня. Кількох маршрутників комунальники відсторонили від роботи, а пасажирів пересаджували в інший транспорт.

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Тих водіїв, кого спіймають за порушення двічі, позбавлятимуть ліцензії.

Маршрутники в шоці, а пасажири – незадоволені

Судячи з відео перевірки одного з водіїв, інспекторів зовсім не цікавило дотримання самим чоловіком та його пасажирами карантинних норм.

Натомість комунальники перевіряли:

дотримання необхідної температури в салоні;

наявність схеми маршруту, розкладу та страховки;

технічний стан транспортного засобу.

Перевірки проводили на кінцевих зупинках. У одного з водіїв не було при собі документів. Через це з мікроавтобусу висадили пасажирів. Люди були обурені цим, але дочекалися наступного автобуса.

Дивіться відео перевірки одного з маршрутників у Києві: