Вітер не заспокоїться: у Києві оголосили ще одне штормове попередження
Джерело:ДСНС України
У Києві 20 листопада вітер валив дерева та зривав металеве покриття з дахів. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили: 21 листопада слід бути готовими до таких самих шквальних поривів.
У ДСНС попередили, що вночі 21 листопада сильний вітер – у західних та північних областях. Вдень дуже вітряно стане у більшості українських регіонів.
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Пориви сягатимуть 15 – 29 метрів на секунду. Рівень небезпечності – І – жовтий.
На Київщині теж потужні пориви
Не виключенням стане Київ та Київська область. Тут 21 листопада теж очікують на шквальні вітри. Їхня швидкість, за прогнозами, теж сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
Де погодні умови будуть небезпечними / Карта Укргідрометцентру
У Києві дерева падали на машини
Зазначимо, що потужний вітер наробив шкоди у столиці вже 20 листопада. У місті дерева упали на кілька машин, які були припарковані. Наразі інформації про постраждалих немає. Також у Києві шквальні пориви зривали металеві листи з даху. На вулиці Васильківській один з них упав на автівку.
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Коротко про негоду в Україні 20 листопада:
- Найбільше постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Полтавська області.
- Буревій ламав дерева у містах: зокрема, у Полтаві та Харкові.
- На Чернігівщині штормовий вітер повалив стовбури, які перекрили кілька ділянок траси.
- У Черкаській області через шквали 10 населених пунктів залишились без світла.
Текст публікації ДСНС України:
Увага! Попередження про пориви вітру
21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.