Вийшов зі шпиталю і безслідно зник: у Києві родина кілька днів шукає військового

У Печерському районі Києва зник воїн Збройних сил України Андрій Матющенко. Чоловіка 1992 року народження з 30 жовтня розшукують дружина та батько.

У день зникнення воїн був одягнений у цивільне. На ньому були чорний спортивний костюм Adidas з білими смугами збоку та чорні кросівки.

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Вийшов зі шпиталю й ніби розчинився у повітрі

За словами родичів, 30 жовтня о 17:00 Матющенко вийшов з військового шпиталю на вулиці Госпітальній у Печерському районі столиці. Після цього його слід обірвався.

Куди саме попрямував чоловік, невідомо, адже додому він не заходив. Крім того, телефон військового вимкнений.



У Києві зник військовий ЗСУ Андрій Матющенко / Фото телеграм-каналу dtp.kiev.ua

Рідні благають про допомогу

Дружина та батько зниклого захисника звернулися до небайдужих українців і попросили допомогти розшукати чоловіка. Для зв'язку вони залишили свої телефони:

(096) 961 81 04 – дружина Наталія.

(098) 745 17 75 – батько Петро Анатолійович.

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