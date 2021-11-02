Шукали кілька днів: на Львівщині безвісти зниклого чоловіка знайшли мертвим

Чоловік 27 жовтня вийшов зі свого будинку. З того часу зв'язок з ним обірвався.
Актуально У Львові безвісти зникла 21-річна студентка медуніверситету
Чоловіка, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим
Львівські правоохоронці 31 жовтня оголосили у розшук безвісти зниклого Михайла Стецика. 58-річний чоловік проживав у селі Уличне. 27 жовтня він вийшов з дому і не повернувся. Рідні не знали його місця перебування.
Поліція, волонтери та небайдужі громадяни шукали зниклого кілька днів. 1 листопада Михайла Стецика виявили мертвим у Стрийському районі. Фахівці не знайшли на його тілі ознак насильницької смерті. Обставини смерті чоловіка встановлять правоохоронці.
Зниклого чоловіка знайшли мертвим / Фото "Варта 1"