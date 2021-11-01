У Львові безвісти зникла 21-річна студентка медуніверситету

Соломія Дулька навчається у Львівському національному медуніверситеті. Вона зникла 29 жовтня.

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У Львові оголосили в розшук 21-річну студентку

У відділі комунікації поліції Львівщини розповіли, що 21-річна студентка Львівського національного медуніверситету Соломія Дулька з 29 жовтня не виходить на зв'язок з рідними. Дівчина навчається на 5 курсі та проживає в університетському гуртожитку.

Зниклу не бачили у гуртожитку 3 дні. Наразі її місце перебування – невідоме. Львівське районне управління поліції оголосило студентку у розшук.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про Соломію Дульку, закликають зателефонувати у поліцію за номерами 102 або 0630794883.

Зауважте! У Львові вночі 27 жовтня 19-річна Анастасія Стахів зникла з дому. Дівчину знайшли мертвою у воді на Піскових озерах. Загибла була одягнена лише в піжаму.



У Львові зникла 21-річна студентка / Фото "Варта 1"