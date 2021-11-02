Мужчина 27 октября вышел из своего дома. С тех пор связь с ним оборвалась.

Актуально Во Львове без вести пропала 21-летняя студентка медуниверситета

Мужчину, которого искали несколько дней, нашли мертвым

Львовские правоохранители 31 октября объявили в розыск без вести пропавшего Михаила Стецика. 58-летний мужчина проживал в селе Уличное. 27 октября он вышел из дома и не вернулся. Родные не знали его места пребывания.

Полиция, волонтеры и неравнодушные граждане искали пропавшего несколько дней. 1 ноября Михаила Стецика обнаружили мертвым в Стрыйском районе. Специалисты не нашли на его теле признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти мужчины установят правоохранители.

Заметьте! Во Львове недавно произошел похожий случай. Ночью 27 октября 19-летняя Анастасия Стахив исчезла из дома. Девушку нашли мертвой в водоеме в парке "Песковые озера". Студентка была одета лишь в пижаму.



Пропавшего мужчину нашли мертвым / Фото "Варта 1"