Мужчина 27 октября вышел из своего дома. С тех пор связь с ним оборвалась.
Актуально Во Львове без вести пропала 21-летняя студентка медуниверситета
Мужчину, которого искали несколько дней, нашли мертвым
Львовские правоохранители 31 октября объявили в розыск без вести пропавшего Михаила Стецика. 58-летний мужчина проживал в селе Уличное. 27 октября он вышел из дома и не вернулся. Родные не знали его места пребывания.
Полиция, волонтеры и неравнодушные граждане искали пропавшего несколько дней. 1 ноября Михаила Стецика обнаружили мертвым в Стрыйском районе. Специалисты не нашли на его теле признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти мужчины установят правоохранители.
Пропавшего мужчину нашли мертвым / Фото "Варта 1"