В день исчезновения воин был одет в штатское. На нем были черный спортивный костюм Adidas с белыми полосами сбоку и черные кроссовки.

Актуальное Искали несколько дней: на Львовщине без вести пропавшего мужчину нашли мертвым

Вышел из госпиталя и будто растворился в воздухе

По словам родственников, 30 октября в 17:00 Матющенко вышел из военного госпиталя на улице Госпитальной в Печерском районе столицы. После этого его след оборвался.

Куда именно направился мужчина, неизвестно, ведь домой он не заходил. Кроме того, телефон военного выключен.



В Киеве пропал военный ВСУ Андрей Матющенко / Фото телеграм-канала dtp.kiev.ua

Родные умоляют о помощи

Жена и отец пропавшего защитника обратились к неравнодушным украинцам и попросили помочь разыскать мужчину. Для связи они оставили свои телефоны:

(096) 961 81 04 – жена Наталья.

(098) 745 17 75 – отец Петр Анатольевич.

Еще одного пропавшего мужчину нашли аж через 3 месяца: жуткая история

Столичные полицейские в конце сентября нашли в лесу останки велосипедиста, который пропал еще 9 июня. Все это время родня разыскивала его и надеялась увидеть живым. Первыми тело заметили грибники, после чего вызвали правоохранителей.