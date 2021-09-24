Тело мужчины нашли в лесу вблизи села Юровка. Полиция сообщила об этом вечером 24 сентября.

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Бесследно исчез

О находке в полицию поступило сообщение 23 сентября. Тело заметили в лесу грибники. Как выяснилось, мужчина бесследно исчез еще 9 июня.

Погибший сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Об исчезновении мужчины сообщили в полицию его родные. Впоследствии они опознали тело велосипедиста.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы, а полицейские устанавливают причины смерти.

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