Тело мужчины нашли в лесу вблизи села Юровка. Полиция сообщила об этом вечером 24 сентября.
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Бесследно исчез
О находке в полицию поступило сообщение 23 сентября. Тело заметили в лесу грибники. Как выяснилось, мужчина бесследно исчез еще 9 июня.
Погибший сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Об исчезновении мужчины сообщили в полицию его родные. Впоследствии они опознали тело велосипедиста.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы, а полицейские устанавливают причины смерти.
Связывали с покушением на Шефира
- В СМИ сообщали, что труп нашли возле места покушения на Шефира во время обысков. Известно, что на чиновника напали накануне 22 сентября.
- В сети писали, что полицейские обнаружили велосипедиста, который покончил жизнь самоубийством.
- Правоохранители рассказали, что новость – фейк. Тело мужчины нашли в совершенно другом месте, которое с Шефиром не связано.