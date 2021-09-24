Тіло чоловіка знайшли в лісі поблизу села Юрівка. Поліція повідомила про це увечері 24 вересня.

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Безвісти зник

Про знахідку до поліції надійшло повідомлення 23 вересня. Тіло помітили в лісі грибники. Як з'ясувалось, чоловік безвісти зник ще 9 червня.

Загиблий сів на велосипед і поїхав у невідомому напрямку. Про зникнення чоловіка повідомили в поліцію його рідні. Згодом вони впізнали тіло велосипедиста.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Наразі спеціалісти проводять необхідні експертизи, а поліцейські встановлюють причини смерті.

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