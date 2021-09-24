Тіло чоловіка знайшли в лісі поблизу села Юрівка. Поліція повідомила про це увечері 24 вересня.
До теми Замах на Шефіра: ЗМІ пишуть про труп у лісі, але поліція заперечує
Безвісти зник
Про знахідку до поліції надійшло повідомлення 23 вересня. Тіло помітили в лісі грибники. Як з'ясувалось, чоловік безвісти зник ще 9 червня.
Загиблий сів на велосипед і поїхав у невідомому напрямку. Про зникнення чоловіка повідомили в поліцію його рідні. Згодом вони впізнали тіло велосипедиста.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Наразі спеціалісти проводять необхідні експертизи, а поліцейські встановлюють причини смерті.
Пов'язували із замахом на Шефіра
- У ЗМІ повідомляли, що труп знайшли біля місця замаху на Шефіра під час обшуків. Відомо, що на чиновника напали напередодні 22 вересня.
- В мережі писали, що поліцейські виявили велосипедиста, який покінчив життя самогубством.
- Правоохоронці розповіли, що новина – фейк. Тіло людини знайшли у зовсім іншому місці, яке з Шефіром не пов'язане.