Вкрали 115 мільйонів на віллу у Вероні: НАБУ завершило розслідування гучної справи Київзеленбуду

Детективи НАБУ 24 січня завершили розслідування скандальної справи Київзеленбуду. Декількох її посадовців підозрюють у привласненні 115,19 мільйонів гривень.

Ці кошти зловмисники вивели за кордон і вклали у будівництво елітної нерухомості у місті Верона (Італія). Загалом до корупційної оборудки імовірно причетні 10 осіб.

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Хто опинився під підозрою

Зокрема, перед судом постануть:

виконувач обов'язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради;

колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;

генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);

генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);

заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;

начальник одного з відділів Київзеленбуду;

працівник одного із відділів Київзеленбуду;

довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;

директор товариства з обмеженою відповідальністю;

приватний підприємець.

Наразі усім їм відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт передадуть до Вищого антикорупційного суду.

Як працювала схема

Слідство встановило, що упродовж 2016 – 2018 року Київзеленбуд провів низку тендерів на закупівлю спецтехніки для догляду за зеленими насадженнями. Однак перемогу в них забезпечили трьом заздалегідь визначеним компаніям, які продали свою продукцію за завищеними цінами.

Організатором схеми нібито був колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду. Він вступив у змову з іншими посадовцями комунальної установи, а також із приватним підприємцем.

Частину із розкраденої суми корупціонери вивели на рахунки іноземних компаній, а потім – на підконтрольну італійську компанію. НАБУ вдалося домогтися арешту її корпоративних прав та нерухомості у Вероні, яку, імовірно, збудували за рахунок коштів Київзеленбуду.

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Коло підозрюваних росло

Ще в серпні 2020 року в слідства на руках було вже достатньо доказів, аби повідомити про підозру сімом посадовцям, причетним до розкрадання 77,9 мільйона гривень.

Однак у грудні 2021 року про підозру оголосили ще трьом фігурантам. Що ж до сімох попередніх, то їм оновили підозри, врахувавши нові докази злочинів.