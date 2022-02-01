Влаштувала риболовлю: у київському парку побачили незвичайну птаху – цікаве відео

У парку "Перемога" Дніпровського району Києва жінка зафільмувала велику білу чаплю. Відео опублікували 27 січня.

Чапля гуляла по снігу, підходила до водойми та ловила рибу. Птаха має назву біла чепура і побачити її у Києві можна вкрай рідко.

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Чому поява птаха незвичайна

Білі чепури гніздяться на всій території України. Зазвичай роблять це біля водойм або на болотистих територіях. Однак зиму проводять у Придунайському регіоні та деяких районах Криму.

Чапля у парку "Перемога" / Скриншоти з відео фейсбук-сторінки "Птахи України"

Ще один цікавий випадок у парку Києва

У парку "Відрадний" кияни бачать лисицю. Вона неагресивна, підходить близько до людей. Місцевим навіть вдалось зафільмувати, як хижачка хоче гратися з собаками.

Востаннє відео з лисицею кияни публікували 10 січня. Там вона бігає і намагається підкинути мордочкою сніг.