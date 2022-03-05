Вночі ворог завдав авіаудару по Ірпеню: зруйновані приватні будинки
Джерело:"Оперативний ЗСУ"
У ніч на 5 березня ворог завдав авіаудару про місту Ірпінь. Значно постраждав житловий сектор: помешкання людей в руїнах.
Винищувач скинув бомбу на приватний сектор. На відео, яке оприлюднили у мережі, досі чутно звуки вибухів.
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Сильно пошкоджені приватні будинки
На подвір'ях приватних садиб – завали зі сміття та зруйнованих конструкцій. У будинках вибило вікна та позривало дахи. Деякі з них частково обвалились.
З міста евакуювали жінок та дітей
Це вже протягом кількох днів ворог не залишає Ірпінь в спокої. Напередодні окупанти поцілили прямо у житловий будинок. Через значну загрозу лише 4 березня з міста евакуювали близько 3 тисяч жінок та дітей.
Дивіться моторошне відео з Ірпеня: