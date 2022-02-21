Вода у Дніпрі стала коричневою, у Київводоканалі назвали причину
Джерело:"Сьогодні"
Мешканці Русанівки у Києві скаржаться на неприємний запах з Дніпра. Крім того, вода у річці окрасилася у жовто-коричневий колір.
За словами киян, які бачили забруднену воду Дніпра, такий запах дає каналізація. Жителі столиці припускають, що хтось злив до ріки нечистоти.
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Втім, у Київводоканалі кажуть, що нічого небезпечного для здоров'я людей не сталося.
Зливають згідно з графіком
- Як зазначили комунальники, забруднення Дніпра спричинив викид зворотної промивної води, якою очищають фільтри водопровідної станції.
- Скидають цю воду до Русанівської протоки згідно з офіційною схемою роботи Деснянської водопровідної станції.
- Це буцімто необхідно при підготовці питної води, то ж, всі забруднюючі речовини природного походження.
Осад коричневого кольору – це речовини природного походження, які були у воді спочатку, але залишилися у відстійниках у концентрованому вигляді. При будівництві станції у 1961 році біля того місця, де скидаються води, ніхто не жив, і це відбувалося непомітно для киян,
– зазначили у Київводоканалі.
Крім того, посадовці розповіли, що станція дійсно застаріла. Незабаром планах Київводоканалу є проведення модернізації Деснянської водопровідної станції за кошти уряду Франції.
Також чиновники підкреслили, що вже давно почали розробляти проєкти технологічного рішення для очищення промивних вод.
Дивіться відео з забрудненою водою у Дніпрі: