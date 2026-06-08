Водій, який влетів у перехід з людьми в Києві, виконував замовлення таксі
Водій Mercedes-Benz, якого підозрюють у смертельній ДТП у Києві, на момент аварії виконував замовлення таксі. Його пасажирку госпіталізували.
Таку інформацію підтвердила речниця Нацполіції Юлія Гірвділіс у коментарі 24 Каналу.
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Павло Плешивцев працював у таксі у момент аварії
Павло Плешивцев виконував замовлення таксі та перевозив пасажирку, коли на великій швидкості влетів у підземний перехід на Чоколівці 5 червня.
Юлія Гірдвіліс розповіла, що, за словами потерпілої, водій намагався "похизуватись" своїми навичками водіння. Ймовірно, це й могло спричинити ДТП, оскільки авто рухалось на великій швидкості.
Відомо, що пасажирка з травмами перебуває у лікарні.
Смертельна ДТП у Києві: деталі
Нагадаємо, увечері 5 червня 49-річний водій Mercedes-Benz перевищив швидкість, не впорався з керуванням та влетів у підземний перехід з людьми. Внаслідок аварії загинули двоє поліцейських, 12-річний хлопчик та жінка. Ще троє людей постраждали.
За даними слідства, водій був тверезим під час ДТП, але мав низку штрафів за порушення правил дорожнього руху.
8 червня затриманому Павлу Плешивцеву обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.