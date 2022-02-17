Водяний стовп на кілька метрів: у Києві потужно прорвало трубу – відео з місця події

У Києві в районі Кільцевої дороги та проспекту Глушкова стався прорив труби. Масштабний струмінь води б'є вгору на кілька метрів.

Інцидент стався 17 лютого зранку на Теремках. Відео з місця події виклали очевидці в соцмережі.

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Прорив труби

"Фонтан" сягає заввишки кількох метрів та майже досягає верхівки багатоповерхового будинку. Прорив стався неподалік від дороги, однак руху транспорту не особливо заважає.

Найбільше неприємностей водяний стовп приніс пішоходам. На щастя, в інциденті, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Прорив теплотраси

На початку лютого в Києві стався прорив на теплотрасі. Внаслідок події авто провалилися під землю.

В одному з дворів Солом'янського району гаряча вода з теплотраси розмила ґрунт. Унаслідок цього асфальт провалився, а разом з ним і припарковані авто.



Машини не могли виїхати з провалу / Фото КАРС

Самотужки водії транспортних засобів не змогли їх відбуксирувати. Відтак на місце викликали рятувальників.