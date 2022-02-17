Инцидент произошел 17 февраля утром на Теремках. Видео с места происшествия выложили очевидцы в соцсети.
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Прорыв трубы
"Фонтан" поднимается в высоту на нескольких метров и почти достигает верхушки многоэтажного дома. Прорыв произошел неподалеку от дороги, однако движению транспорта не особо мешает.
Больше всего неприятностей водяной столб принес пешеходам. К счастью, в инциденте, по предварительной информации, никто не пострадал.
Гейзер возле ипподрома в Киеве: смотрите видео
Прорыв теплотрассы
В начале февраля в Киеве произошел прорыв на теплотрассе. В результате происшествия авто провалились под землю.
В одном из дворов Соломенского района горячая вода из теплотрассы размыла почву. В результате асфальт провалился, а вместе с ним и припаркованные авто.
Машины не могли уехать из провала / Фото КАРС
Самостоятельно водители транспортных средств не смогли их отбуксировать. Поэтому на место вызвали спасателей.