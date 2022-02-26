Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи, – Кличко

У столиці України доволі складна ситуація з диверсантами. Однак захисники оперативно справляються.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Інформацію оприлюднили 26 лютого о 21:14.

До теми Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

"Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи", – наголосив Кличко.

Українські захисники продовжують знаходити й знешкоджувати диверсантів. Із помічниками окупантів у Києві борються військові, правоохоронці та тероборона.

Учасників диверсійних груп знешкоджують. По Києву впродовж дня були зіткнення і перестрілки, в деяких районах вони продовжуються й зараз.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами ДРГ ворога,

– заявив Кличко.

Звернення міського голови Києва 26 лютого: дивіться відео

Боротьба в Харкові

26 лютого вдень аналогічне рішення ухвалили й щодо Харкова. Місцева влада заявила, що ліквідуватиме людей та авто, які перебуватимуть у комендантську годину на вулиці.

У такий спосіб харків'яни борються з диверсантами, яких зловили чимало під час нанесення розміток на стратегічні об'єкти.





Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.