Всі острови належать громаді столиці, – КМДА про скандал з приватизацією за участю адвоката

КМДА заявила, що Оболонський острів і всі інші острови столиці належать громаді Києва. Їх ніхто не приватизував, бо це заборонено законом. Раніше повідомляли, що цю територію та багато споруд на Дніпрі привласнив місцевий адвокат Костянтин Бойко.

Журналісти "Схем" провели розслідування і виявили, що до володінь Бойка належать 11 шматків території вздовж Дніпра.

До того ж зазначають, що привласники Бойкові землі допоміг новий заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Чиновник натомість все заперечує.

До теми Острів у Києві та 11 причалів: як адвокат став власником імперії нерухомості за участю поліції

Острови належать громаді

КМДА заявила, що всі острови Києва, зокрема Оболонський, є власністю громади столиці. Їх ніколи не передавали у приватну власність, адже закон це забороняє.

Щодо гідроспоруд, то міська влада вважає, що причетними можуть бути чорні реєстратори. КМДА звернулась до правоохоронців, щоб вони активізували боротьбу зі зловмисниками.

Скандал з київськими островами: що відомо

За інформацією ЗМІ, місцевий юрист Костянтин Бойко приватизував 11 об'єктів у Києві.

У червні 2018 року він повідомив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на 16 дніпровських гідротехнічних споруд.

Через пів року слідча столичної поліції Ольга Момот передала Бойку ці майнові права на зберігання.

На підставі документа з підписом слідчої, юрист Бойко зареєстрував ці об'єкти на себе на праві зберігання.

Пізніше переоформив три з них на себе, як майнову власність і перепродав своїй же фірмі.

У причетності до незаконної приватизації підозрюють заступника Кличка Андрія Крищенка. У той час він очолював київську поліцію.

Чорні реєстратори – держслужбовці, які нібито законно реєструють або перереєстровують майно.