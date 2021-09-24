Журналисты "Схем" провели расследование и обнаружили, что к владениям Бойко относятся 11 частей территории вдоль Днепра.

К тому же отмечают, что присвоить Бойко земли помог новый заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Чиновник все отрицает.

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Острова принадлежат общине

КГГА заявила, что все острова Киева, в частности Оболонский, являются собственностью общины столицы. Их никогда не передавали в частную собственность, ведь закон это запрещает.

Что касается гидросооружений, то городские власти считают, что причастными могут быть черные регистраторы. КГГА обратилась к правоохранителям, чтобы они активизировали борьбу со злоумышленниками.

Обратите внимание! Черные регистраторы – госслужащие, которые якобы законно регистрируют или перерегистрируют имущество.

Скандал с киевскими островами: что известно