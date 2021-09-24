Журналисты "Схем" провели расследование и обнаружили, что к владениям Бойко относятся 11 частей территории вдоль Днепра.
К тому же отмечают, что присвоить Бойко земли помог новый заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Чиновник все отрицает.
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Острова принадлежат общине
КГГА заявила, что все острова Киева, в частности Оболонский, являются собственностью общины столицы. Их никогда не передавали в частную собственность, ведь закон это запрещает.
Что касается гидросооружений, то городские власти считают, что причастными могут быть черные регистраторы. КГГА обратилась к правоохранителям, чтобы они активизировали борьбу со злоумышленниками.
Скандал с киевскими островами: что известно
- По информации СМИ, местный юрист Константин Бойко приватизировал 11 объектов в Киеве.
- В июне 2018 года он сообщил в полицию, что нашел "утерянные имущественные права" на 16 днепровских гидротехнических сооружений.
- Через полгода следователь столичной полиции Ольга Момот передала Бойко эти имущественные права на хранение.
- На основании документа с подписью следователя, юрист Бойко зарегистрировал эти объекты на себя на праве хранения.
- Позже переоформил три из них на себя как имущественную собственность и перепродал своей же фирме.
- В причастности к незаконной приватизации подозревают заместителя Кличко Андрея Крищенко. В то время он возглавлял киевскую полицию.