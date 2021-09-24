Журналісти "Схем" провели розслідування і виявили, що до володінь Бойка належать 11 шматків території вздовж Дніпра.

До того ж зазначають, що привласники Бойкові землі допоміг новий заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Чиновник натомість все заперечує.

До теми Острів у Києві та 11 причалів: як адвокат став власником імперії нерухомості за участю поліції

Острови належать громаді

КМДА заявила, що всі острови Києва, зокрема Оболонський, є власністю громади столиці. Їх ніколи не передавали у приватну власність, адже закон це забороняє.

Щодо гідроспоруд, то міська влада вважає, що причетними можуть бути чорні реєстратори. КМДА звернулась до правоохоронців, щоб вони активізували боротьбу зі зловмисниками.

Зверніть увагу! Чорні реєстратори – держслужбовці, які нібито законно реєструють або перереєстровують майно.

Скандал з київськими островами: що відомо