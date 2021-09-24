Журналісти "Схем" провели розслідування і виявили, що до володінь Бойка належать 11 шматків території вздовж Дніпра.
До того ж зазначають, що привласники Бойкові землі допоміг новий заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Чиновник натомість все заперечує.
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Острови належать громаді
КМДА заявила, що всі острови Києва, зокрема Оболонський, є власністю громади столиці. Їх ніколи не передавали у приватну власність, адже закон це забороняє.
Щодо гідроспоруд, то міська влада вважає, що причетними можуть бути чорні реєстратори. КМДА звернулась до правоохоронців, щоб вони активізували боротьбу зі зловмисниками.
Скандал з київськими островами: що відомо
- За інформацією ЗМІ, місцевий юрист Костянтин Бойко приватизував 11 об'єктів у Києві.
- У червні 2018 року він повідомив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на 16 дніпровських гідротехнічних споруд.
- Через пів року слідча столичної поліції Ольга Момот передала Бойку ці майнові права на зберігання.
- На підставі документа з підписом слідчої, юрист Бойко зареєстрував ці об'єкти на себе на праві зберігання.
- Пізніше переоформив три з них на себе, як майнову власність і перепродав своїй же фірмі.
- У причетності до незаконної приватизації підозрюють заступника Кличка Андрія Крищенка. У той час він очолював київську поліцію.