Журналісти "Схем" провели розслідування і виявили, що до володінь Бойка належать 11 шматків території вздовж Дніпра.

До того ж зазначають, що привласники Бойкові землі допоміг новий заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Чиновник натомість все заперечує.

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Острови належать громаді

КМДА заявила, що всі острови Києва, зокрема Оболонський, є власністю громади столиці. Їх ніколи не передавали у приватну власність, адже закон це забороняє.

Щодо гідроспоруд, то міська влада вважає, що причетними можуть бути чорні реєстратори. КМДА звернулась до правоохоронців, щоб вони активізували боротьбу зі зловмисниками.

Скандал з київськими островами: що відомо

  • За інформацією ЗМІ, місцевий юрист Костянтин Бойко приватизував 11 об'єктів у Києві.
  • У червні 2018 року він повідомив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на 16 дніпровських гідротехнічних споруд.
  • Через пів року слідча столичної поліції Ольга Момот передала Бойку ці майнові права на зберігання.
  • На підставі документа з підписом слідчої, юрист Бойко зареєстрував ці об'єкти на себе на праві зберігання.
  • Пізніше переоформив три з них на себе, як майнову власність і перепродав своїй же фірмі.
  • У причетності до незаконної приватизації підозрюють заступника Кличка Андрія Крищенка. У той час він очолював київську поліцію.