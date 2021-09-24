За даними журналістів, Андрій Крищенко сприяв тому, щоб столичний юрист Костянтин Бойко зміг приватизувати 11 об'єктів в столиці. Проте, ексголова поліції це все заперечує.

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Деталі журналістського розслідування

У червні 2018 року Костянтин Бойко звернувся до поліції та повідомив, що знайшов "загублені майнові права" на 16 дніпровських гідротехнічних споруд. Через пів року слідча столичної поліції Ольга Момот передала Бойку ці майнові права на зберігання.

На підставі документа з підписом слідчої, юрист Бойко зареєстрував ці об'єкти на себе на праві зберігання, а пізніше переоформив три з них на себе як майнову власність і перепродав своїй же фірмі. Зокрема це Оболонська набережна, причал Рибальського острова та весь Оболонський острів. Інші 8 об'єктів і далі залишаються на зберіганні в юриста.

У час проведення усіх цих операцій київську поліцію очолював Андрій Крищенко.

Між головою поліції та бізнесменом-юристом є зв'язок

Костянтин Бойко є співзасновником юридичної компанії "Кронос" разом з Юрієм Шальнєвим, який є водієм та довіреною особою Андрія Крищенка. Однак це не перша компанія, де Шальнєв і Бойко є колегами.

На посаді голови поліції Києва Андрій Крищенко вказував у декларації, що очолює Київську міську організацію фізкультурно-спортивного товариства "Динамо Україна", яка розпоряджалася поліцейською базою відпочинку "Динамо". Зараз ця база на зберіганні у Бойка.

Крищенко відреагував на розслідування

На своїй сторінці у фейсбуці Андрій Крищенко заявив, що звернувся до НАБУ, щоб слідчі перевірили опубліковану журналістами інформацію, а потім оприлюднити результати. Крім того, новопризначений заступник Віталія Кличка додав, що зацікавлений у чесному розслідуванні.

Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні,

– заявив Крищенко.

Андрій Крищенко: все що відомо