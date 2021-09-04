Як виглядає костел святого Миколая після пожежі: сумні фото
Джерело:24 канал
У костелі святого Миколая у Києві 3 вересня спалахнула пожежа. У результаті займання постраждав орган, впала люстра та пошкоджене внутрішнє оздоблення костелу.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій, а також у телеграмі "Бабель" оприлюднили фото того, як костел виглядає після пожежі.
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Фото костелу святого Миколая після займання
На щастя, пожежа у костелі не призвела до людських жертви та не критично пошкодила саму будівлю. Вогонь знищив орган та частково внутрішнє оздоблення костелу, також пошкоджена люстра.
За словами Володимира Бойка, орган виготовили у 1980 році майстри фірми Rieger-Kloss. Його унікальність полягає в тому, що він був сконструйований спеціально для зали костелу, з урахуванням інтер'єру та акустики. Орган мав 55 регістрів, розподілених між трьома мануалами та педальною клавіатурою, і 3 945 металевих та дерев'яних труб.
У Міністерстві внутрішніх справи та Міністерстві культури обіцяють повністю відновити пошкоджену споруду.
Як виглядає костел святого Миколая у Києві після пожежі: Фото ДСНС, "Бабель"
Пожежа у костелі святого Миколая у Києві: що відомо
- Загоряння у костелі святого Миколая, що на вулиці Великій Васильківській, сталось ввечері 3 вересня. Пожежа спалахнула між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилась на покрівлю будівлі.
- О 22:40 вогонь локалізували, а о 23:26 пожежу повністю ліквідували.