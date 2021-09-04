Як виглядає костел святого Миколая після пожежі: сумні фото

У костелі святого Миколая у Києві 3 вересня спалахнула пожежа. У результаті займання постраждав орган, впала люстра та пошкоджене внутрішнє оздоблення костелу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій, а також у телеграмі "Бабель" оприлюднили фото того, як костел виглядає після пожежі.

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Фото костелу святого Миколая після займання

На щастя, пожежа у костелі не призвела до людських жертви та не критично пошкодила саму будівлю. Вогонь знищив орган та частково внутрішнє оздоблення костелу, також пошкоджена люстра.

За словами Володимира Бойка, орган виготовили у 1980 році майстри фірми Rieger-Kloss. Його унікальність полягає в тому, що він був сконструйований спеціально для зали костелу, з урахуванням інтер'єру та акустики. Орган мав 55 регістрів, розподілених між трьома мануалами та педальною клавіатурою, і 3 945 металевих та дерев'яних труб.

У Міністерстві внутрішніх справи та Міністерстві культури обіцяють повністю відновити пошкоджену споруду.

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