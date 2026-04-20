Залишили поранену дитину та його батька під час теракту: поліцейським Києва оголосили підозру

Під час теракту у Києві 18 квітня двоє поліцейських, які опинились на місці події, втекли від стрілянини, залишивши пораненого хлопчика та його батька. Наразі їм повідомлено про підозру.

Про це проінформував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Дивіться також Провал і зрада, – генерал жорстко відреагував на втечу поліцейських в Києві

Яке покарання за недбалість понесуть поліцейські?

За словами Кравченка, через бездіяльність правоохоронців озброєний чоловік міг безперешкодно просуватись вулицею вбивати цивільних беззахисних перехожих.

Під час теракту у Києві 18 квітня було убито шестеро людей. Сьогодні, 20 квітня, від отриманих поранень помер ще один чоловік – він став сьомою жертвою.

Генпрокурор зауважив, що правоохоронці зібрали достатньо доказів для оголошення підозри двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві. Їхні дії під час терористичного акту кваліфіковано як службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, відповідно до частини 3 статті 367 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Що цьому передувало?