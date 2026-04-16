Загинув у власному ліжку: родина 11-річного хлопчика розповіла про трагічну ніч обстрілу Києва
- Унаслідок російського удару по Києву загинув 11-річний хлопчик Максим, ще 62 людини отримали поранення.
- Родина хлопчика не почула сигналу тривоги під час атаки, і Максим загинув у кімнаті, де знаходився в момент удару.
Унаслідок російського удару по Києву загинув 11-річний хлопчик Максим. Про це його родина розповіла в коментарі журналістам "Радіо Свобода".
Що відомо про деталі трагедії?
Батько дитини зазначив, що під час атаки сім'я не почула сигналу повітряної тривоги та не встигла зреагувати. У момент удару хлопчик перебував у кімнаті – він загинув на місці. Інша дитина в сім'ї, яка була в тій самій квартирі, вижила.
Родина розповіла, що напередодні вони разом відзначали Великдень. Дідусь Максима розповів, що востаннє бачив онука на вихідних, коли вся сім'я зустрілася святкувати.
Максим навчався у 5 класі та відвідував дитячу інженерну академію в Києві, яка висловила співчуття його близьким.
За даними місцевої влади, внаслідок нічної атаки в столиці загинули щонайменше четверо людей, ще 62 отримали поранення. У різних районах Києва фіксували влучання дронів і ракет, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Що відомо про наслідки російського масованого обстрілу в містах України?
Росія завдала удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули 8 людей, ще 26 зазнали поранень та наразі отримують необхідну медичну допомогу. На місцях ударів вже завершили аварійно-рятувальні роботи.
Ворог атакував Дніпро ракетами вночі 16 квітня, була й загроза БпЛА. Загалом від російського обстрілу постраждали 26 людей, 13 з них залишаються у лікарнях. На жаль, відомо про п'ять загиблих внаслідок удару. Загалом загинули троє жінок та двоє чоловіків.
Російські ударні дрони атакували Харків вночі 16 квітня. У Слобідському районі зафіксовано два влучання, ще один удар стався біля житлових будинків в Індустріальному районі – у дворі багатоповерхівки загорілися автомобілі. У Немишлянському районі внаслідок атаки постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка. Також падіння дрона пошкодило приватні будинки та газогін, на місці працюють екстрені служби.