На залізничному вокзалі у Києві встановлять новий ескалатор за 13 мільйонів

Працівники Укрзалізниці незабаром почнуть монтаж нового ескалатора Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва. Встановити його хочуть у час спаду пасажироперевезень після свят.

Як зазначили у компанії, загалом встановлять два ескалатори. Один підійматиме пасажирів вгору, а інший – спускатиме донизу. Вартість кожного з них – майже 13 мільйонів гривень.

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В Укрзалізниці похизувалися тим, що переможець торгів – ТОВ "Міцуї Україна" – запропонував на 16% менше від очікуваної вартості закупівлі.

Перевозитиме на 11 тисяч пасажирів на добу

Старий ескалатор, який замінять на більш потужний, за майже 20 років експлуатації перевіз понад 250 мільйонів пасажирів. Він міг перевозити лише 7,3 тисячі пасажирів на добу.

Ескалатори Heavy Duty зможуть обслуговувати до 11 тисяч пасажирів за 24 години.

Крім того, нові ескалатори повинні мати регулятори швидкості, сенсор для зупинки сходів на випадок відсутності пасажирів, а також пристрої для знезараження поручнів.

Багаж доставлятимуть безкоштовно

Робочі мають закінчити встановлення ескалатора до 6 квітня. У цей час всі пасажири Укрзалізниці зможуть скористатися безкоштовною послугою з доставки багажу портерами. Кнопки для виклику розташують біля сходів, які ведуть з вестибюля центрального вокзалу до критого переходу в напрямку Південного вокзалу, а також у зворотному напрямку.

Пасажирам з великими валізами чи маломобільним громадянам рекомендують користатися входом зі сторони Південного вокзалу, а також ліфтами до платформ у західному підземному переході.