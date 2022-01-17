Как отметили в компании, в целом установят два эскалатора. Один будет поднимать пассажиров вверх, а другой – спускать вниз. Стоимость каждого из них – почти 13 миллионов гривен.

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В Укрзализныце похвастались тем, что победитель торгов – ООО "Мицуи Украина" – предложил на 16% меньше ожидаемой стоимости закупки.

Будет перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки

Старый эскалатор, который заменят на более мощный, за почти 20 лет эксплуатации перевез более 250 миллионов пассажиров. Он мог перевозить лишь 7,3 тысячи пассажиров в сутки.

Эскалаторы Heavy Duty смогут обслуживать до 11 тысяч пассажиров за 24 часа.

Кроме того, новые эскалаторы должны иметь регуляторы скорости, сенсор для остановки лестницы на случай отсутствия пассажиров, а также устройства для обеззараживания поручней.

Багаж будут доставлять бесплатно

Рабочие должны закончить установку эскалатора до 6 апреля. В это время все пассажиры Укрзализныци смогут воспользоваться бесплатной услугой по доставке багажа портерами. Кнопки для вызова расположат у лестницы, ведущей из вестибюля центрального вокзала к крытому переходу в направлении Южного вокзала, а также в обратном направлении.

Пассажирам с большими чемоданами или маломобильным гражданам рекомендуют пользоваться входом со стороны Южного вокзала, а также лифтами до платформ в западном подземном переходе.