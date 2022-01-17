Як зазначили у компанії, загалом встановлять два ескалатори. Один підійматиме пасажирів вгору, а інший – спускатиме донизу. Вартість кожного з них – майже 13 мільйонів гривень.
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В Укрзалізниці похизувалися тим, що переможець торгів – ТОВ "Міцуї Україна" – запропонував на 16% менше від очікуваної вартості закупівлі.
Перевозитиме на 11 тисяч пасажирів на добу
- Старий ескалатор, який замінять на більш потужний, за майже 20 років експлуатації перевіз понад 250 мільйонів пасажирів. Він міг перевозити лише 7,3 тисячі пасажирів на добу.
- Ескалатори Heavy Duty зможуть обслуговувати до 11 тисяч пасажирів за 24 години.
- Крім того, нові ескалатори повинні мати регулятори швидкості, сенсор для зупинки сходів на випадок відсутності пасажирів, а також пристрої для знезараження поручнів.
Багаж доставлятимуть безкоштовно
Робочі мають закінчити встановлення ескалатора до 6 квітня. У цей час всі пасажири Укрзалізниці зможуть скористатися безкоштовною послугою з доставки багажу портерами. Кнопки для виклику розташують біля сходів, які ведуть з вестибюля центрального вокзалу до критого переходу в напрямку Південного вокзалу, а також у зворотному напрямку.
Пасажирам з великими валізами чи маломобільним громадянам рекомендують користатися входом зі сторони Південного вокзалу, а також ліфтами до платформ у західному підземному переході.