Замах на Шефіра, жовта зона та новий заступник голови КМДА: головні новини Києва за тиждень

Під Києвом невідомі обстріляли авто помічника президента Сергія Шефіра. З 23 вересня в столиці запровадили жовту зону. Крищенка призначили новим заступником Кличка. У маршрутках Києва виявили багато серйозних порушень. Місто готове до локдауну. Читайте головні новини тижня 20 – 24 вересня.

Найголовніші новини Києва за тиждень 20 – 24 вересня

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Жахливі порушення в громадському транспорті

21 вересня інспектори вперше за 7 років перевірили транспортні засоби 5 маршрутів Києва. Вони виявили багато серйозних порушень, які вчинили водії маршруток №№ 150, 155, 157, 525 та 192.

Найгучніші правопорушення:

Власники 155 маршрутки, замість 10 мікроавтобусів, випускали на маршрут лише 2.

У 525-й маршрутці не знайшли задній трафарет з номером маршруту.

Кілька водіїв 150-ї маршрутки їздили без документів.

Водій 157-ї маршрутки втік, як тільки побачив інспекторів. Він вдав, що просто катається без пасажирів.



Порушення у маршрутках Києва / Фото Костянтина Усова

Під час інспекції склали 4 акти щодо порушень. Водіям приватних компаній-перевізників винесуть попередження.

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Замах на Сергія Шефіра

22 вересня під Києвом невідомі обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Він є першим помічником президента Володимира Зеленського.

Напад стався приблизно о 10 ранку на трасі між селами Круглик і Ходосівка. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Помічнику президента вдалося вижити – кулі його не зачепили. Проте поранень зазнав водій автомобіля. У нього влучило 3 кулі. Наразі чоловіка прооперували. Його життю нічого не загрожує.

Після нападу Шефір перебував у стані шоку. Адже він фактично у 50% випадків їздить сам за кермом автомобіля. Тож, посадовець переконаний, що цілилися саме у нього.

Невідомі обстріляли авто Шефіра: дивіться відео

Володимир Зеленський прокоментував напад на Шефіра. Відомо, що чиновник є не лише його радником, а й давнім другом.

Очільник держави наголосив, що "передавати йому привіт" з лісу пострілами в авто його друга – це слабкість. Водночас запевнив, що відповідь на ці обурливі дії буде сильною.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу. В поліції є дві ймовірні версії замаху;

замах з метою тиску на керівництво держави;

дестабілізація політичної ситуації.

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У столиці запровадили жовту зону

23 вересня уряд запровадив жовту зону карантину. Прем'єр-міністр Шмигаль зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому посилення карантину було обов'язковим.

Головні обмеження в жовтій зоні:

масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.

на спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.

ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.

Водночас мер Кличко заявив, що Київ готовий до нової хвилі коронавірусу. В ефірі одного з телеканалів він зазначив, що місцева влада власними зусиллями підготувала понад 4100 ліжок у медичних закладах. 98% з них нібито забезпечені подачею кисню.

Що ж до транспорту, то місцева влада сподівається уникнути повного його закриття. Однак повний локдаун можливий.

Про це розповів заступник мера Микола Поворозник. Він каже, що посиленого карантину можна уникнути, якщо люди вакцинуватимуться більше.



Які обмеження діють у зонах під час адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Ексочільника Нацполіції Крищенка обрали заступником Кличка

Під час сесії Київради 23 вересня обрали нового заступника голови КМДА. Ним став колишній очільник Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Чиновника на нову посаду обрали майже одноголосно: 91 депутат проголосував "за" та ще двоє "проти".



Ексочільник Нацполіції став новим заступником голови КМДА / фейсбук Андрія Крищенка

Кандидатуру нового заступника КМДА запропонував Віталій Кличко. Перед голосуванням мер закликав депутатів підтримати Крищенка і назвав його "патріотом, справжнім бійцем за Україну і професіоналом з принципами".

Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.