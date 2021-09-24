Главные новости Киева за неделю 20 – 24 сентября

Обратите внимание Под Киевом в новом ЖК неизвестный во второй раз поджег машины, сгорели 5 автомобилей

Ужасные нарушения в общественном транспорте

21 сентября инспекторы впервые за 7 лет проверили транспортные средства 5 маршрутов Киева. Они выявили много серьезных нарушений, которые совершили водители маршруток №№ 150, 155, 157, 525 и 192.

Самые громкие правонарушения:

Владельцы 155 маршрутки, вместо 10 микроавтобусов, выпускали на маршрут только 2.

В 525-й маршрутке не нашли задний трафарет с номером маршрута.

Несколько водителей 150-й маршрутки ездили без документов.

Водитель 157-й маршрутки скрылся, как только увидел инспекторов. Он сделал вид, что просто катается без пассажиров.



Нарушения в маршрутках Киева / Фото Константина Усова

Во время инспекции составили 4 акта по нарушениям. Водителям частных компаний-перевозчиков вынесут предупреждение.

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Покушение на Сергея Шефира

22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он является первым помощником президента Владимира Зеленского.

Нападение произошло примерно в 10 утра на трассе между селами Круглик и Ходосовка. В автомобиль попало более 10 пуль. Помощнику президента удалось выжить – пули его не задели. Однако ранения получил водитель автомобиля. В него попало 3 пули. Сейчас мужчину прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

После нападения Шефир находился в состоянии шока. Ведь он фактически в 50% случаев ездит сам за рулем автомобиля. Так, чиновник убежден, что целились именно в него.

Неизвестные обстреляли авто Шефира: смотрите видео

Владимир Зеленский прокомментировал нападение на Шефира. Известно, что чиновник является не только его советником, но и давним другом.

Глава государства подчеркнул, что "передавать ему привет" из леса выстрелами в авто его друга – это слабость. В то же время заверил, что ответ на эти возмутительные действия будет сильным.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело. У полиции есть две вероятные версии покушения:

покушение с целью давления на руководство государства;

дестабилизация политической ситуации.

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В столице ввели желтую зону

23 сентября правительство ввело желтую зону карантина. Премьер-министр Шмыгаль отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, поэтому усиление карантина было обязательным.

Главные ограничения в желтой зоне:

массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.

на спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.

ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.



В то же время мэр Кличко заявил, что Киев готов к новой волне коронавируса. В эфире одного из телеканалов он отметил, что местные власти собственными усилиями подготовили более 4100 коек в медицинских учреждениях. 98% из них якобы обеспечены подачей кислорода.

Что же касается транспорта, то местные власти надеются избежать полного его закрытия. Однако полный локдаун возможен.

Об этом рассказал заместитель мэра Николай Поворозник. Он говорит, что усиленного карантина можно избежать, если люди будут вакцинироваться больше.



Какие ограничения действуют в зонах во время адаптивного карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала

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Экс-главу Нацполиции Крищенко избрали заместителем Кличко

Во время сессии Киевсовета 23 сентября избрали нового заместителя главы КГГА. Им стал бывший глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Чиновника на новую должность избрали почти единогласно: 91 депутат проголосовал "за" и еще двое "против".



Экс-глава Нацполиции стал новым заместителем главы КГГА / фейсбук Андрея Крищенко

Кандидатуру нового заместителя КГГА предложил Виталий Кличко. Перед голосованием мэр призвал депутатов поддержать Крищенко и назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".

Андрей Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.