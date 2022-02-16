Невідомі повідомили про "замінування" усього Києва
До поліції 16 лютого надійшло повідомлення про те, що по всій столиці заховали вибухівку. Мовиться про ряд певних об'єктів.
Про це журналістам 24 каналу розповіли у відділі комунікації поліції Києва. Наразі місто перевіряють профільні служби.
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Як працюють правоохоронці
У Києві працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.
Наразі це вся інформація. Після завершення перевірки ми можемо детальніше коментувати щодо кількості перевірених об'єктів,
– розповіли у відділі комунікації.
Причетність Росії
З початку 2022 року в Україні чи не щодня повідомляють про "замінування". Аноніми погрожують, що злетіти у повітря можуть ТРЦ, лікарні та навчальні заклади. Служба безпеки України вважає, що "замінування" є інструментом Росії в гібридній війні.
Повідомлення про вибухівку також надходять з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. СБУ зазначила, що такими чином намагаються посилити паніку та тривогу людей.
В Україні з 2022 року повідомляють про псевдомінування / Інфографіка 24 каналу
Останні випадки фейкових замінувань в Україні
- У Львові правоохоронці 11 лютого шукали вибухівку у всіх школах, дитячих садках та торгових центрах.
- Також 11 лютого повідомлення про замінування всіх ТРЦ та навчальних закладів з'явилось у Кривому Розі.
- Поліція отримала інформацію про замінування у Львові та Трускавці 7 лютого. Правоохоронці все обстежили, але вибухівки не знайшли.