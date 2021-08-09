Запаркувався на переході: журналіст каналу "Україна" грубо порушив ПДР

У селі Крюківщина Київської області 9 серпня водій грубо порушив правила дорожнього руху. Керманич припаркував свій BMW на пішохідному переході.

Водій – журналіст каналу "Україна"

Інцидент трапився біля ЖК "Оранж Парк". Фото з місця події поширили очевидці.

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Водій автівки нібито журналіст телеканалу "Україна". Адже під склом він залишив картку з логотипом каналу.

Чи має право порушувати ПДР журналіст, залишивши під лобовим склом логотип каналу "Україна"?

– мовиться у повідомленні.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, аби з'ясувати, чи надходили до них скарги від громадян.

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