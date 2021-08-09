Запаркувався на переході: журналіст каналу "Україна" грубо порушив ПДР
9 серпня 2021 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
У селі Крюківщина Київської області 9 серпня водій грубо порушив правила дорожнього руху. Керманич припаркував свій BMW на пішохідному переході.
Водій – журналіст каналу "Україна"
Інцидент трапився біля ЖК "Оранж Парк". Фото з місця події поширили очевидці.
Читайте також Вирішив проскочити: у Києві легковик зніс хлопця з самокатом на пішохідному переході – відео
Водій автівки нібито журналіст телеканалу "Україна". Адже під склом він залишив картку з логотипом каналу.
Чи має право порушувати ПДР журналіст, залишивши під лобовим склом логотип каналу "Україна"?
– мовиться у повідомленні.
Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, аби з'ясувати, чи надходили до них скарги від громадян.
Схожі інциденти
- У березні 2021 року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія залишив свій автомобіль на пішохідному переході біля Офісу Президента. Нардеп бідкався, що у Києві нема місць для паркування. Однак штраф він сплатив, а перед українцями вибачився.
- На вулиці Богдана Хмельницького розгнівані пішоходи вирішили провчити водія, який припаркувався на переході. Вони добряче потовклися по автівці ногами, а після того її забрав евакуатор.
- На бульварі Тараса Шевченка трапився схожий інцидент. Там по автомобілі, який залишили на зебрі, пройшовся хлопець.