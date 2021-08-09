Водитель – журналист канала "Украина"
Инцидент произошел возле ЖК "Оранж Парк". Фото с места происшествия распространили очевидцы.
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Водитель машины якобы журналист телеканала "Украина". Ведь под стеклом он оставил карточку с логотипом канала.
Имеет ли право нарушать ПДД журналист, оставив под лобовым стеклом логотип канала "Украина"?
– говорится в сообщении.
Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы выяснить, поступали ли к ним жалобы от граждан.
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