Водитель – журналист канала "Украина"

Инцидент произошел возле ЖК "Оранж Парк". Фото с места происшествия распространили очевидцы.

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Водитель машины якобы журналист телеканала "Украина". Ведь под стеклом он оставил карточку с логотипом канала.

Имеет ли право нарушать ПДД журналист, оставив под лобовым стеклом логотип канала "Украина"?

– говорится в сообщении.

Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы выяснить, поступали ли к ним жалобы от граждан.

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