Затриманий за підпал будинку заступника голови ОП виявився палієм машин на замовлення
Джерело:поліція Києва
Під час розслідування підпалу житла заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви правоохоронці спіймали угруповання паліїв. Затримані причетні до підпалу двох автівок у Дарницькому районі Києва.
За даними слідства, 21-річний чоловік та його друг отримали через спільноту у телеграм замовлення на підпал машин на початку жовтня. Хлопці вирішили підзаробити, тому виконали "роботу", спаливши дві Skoda.
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Правоохоронці кажуть, що ці ж зловмисники причетні до спроби підпалу будинку Ігоря Жовкви.
Замовники залишаються невідомими
- У поліції Києва стверджують, що зловмисник підпалив транспортні засоби та зробив відеофіксацію злочину, аби отримати гроші від замовника.
- Мотиви підпалу, за даними правоохоронців, підозрювані не знають.
- Після здійснення першого злочину молодики нібито пішли на другий. Але цього разу замовники вказали на домівку Жовкви.
Чоловікам повідомили про підозру у скоєнні умисного знищенні майна. Чи є замовниками підпалу машин та будинку одного з керівників ОПУ одні й ті ж люди, наразі невідомо.
Правоохоронці намагаються встановити особи інших причетних до скоєння нападу на будинок Жовкви, а також безпосередньо замовників злочину.
Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.