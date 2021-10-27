По данным следствия, 21-летний мужчина и его друг получили через сообщество в телеграме заказ на поджог машин в начале октября. Ребята решили подзаработать, поэтому выполнили "работу", спалив две Skoda.

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Правоохранители говорят, что эти же злоумышленники причастны к попытке поджога дома Игоря Жовквы.

Заказчики остаются неизвестными

В полиции Киева утверждают, что злоумышленник поджег транспортные средства и сделал видеофиксацию преступления, чтобы получить деньги от заказчика.

Мотивы поджога, по данным правоохранителей, подозреваемые не знают.

После совершения первого преступления молодые люди якобы пошли на второе. Но на этот раз заказчики указали на дом Жовквы.

Мужчинам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Являются ли заказчиками поджога машин и дома одного из руководителей ОПУ одни и те же люди, пока неизвестно.

Правоохранители пытаются установить личности других причастных к совершению нападения на дом Жовквы, а также непосредственно заказчиков преступления.

Задержанным грозит до 10 лет заключения.