За даними слідства, 21-річний чоловік та його друг отримали через спільноту у телеграм замовлення на підпал машин на початку жовтня. Хлопці вирішили підзаробити, тому виконали "роботу", спаливши дві Skoda.

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Правоохоронці кажуть, що ці ж зловмисники причетні до спроби підпалу будинку Ігоря Жовкви.

Замовники залишаються невідомими

У поліції Києва стверджують, що зловмисник підпалив транспортні засоби та зробив відеофіксацію злочину, аби отримати гроші від замовника.

Мотиви підпалу, за даними правоохоронців, підозрювані не знають.

Після здійснення першого злочину молодики нібито пішли на другий. Але цього разу замовники вказали на домівку Жовкви.

Чоловікам повідомили про підозру у скоєнні умисного знищенні майна. Чи є замовниками підпалу машин та будинку одного з керівників ОПУ одні й ті ж люди, наразі невідомо.

Правоохоронці намагаються встановити особи інших причетних до скоєння нападу на будинок Жовкви, а також безпосередньо замовників злочину.

Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.