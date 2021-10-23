Таке рішення прийняв 23 жовтня Дарницький районний суд Києва. Клопотання прокурора задовольнили.

До теми Напад на будинок заступника Єрмака: двом молодикам оголосили підозри

Підозрювані не були судимими

Підозрювані – це 20-річний киянин та 25-річний житель Черкаської області. Раніше вони не були судимими. Тепер їм інкримінують пошкодження майна шляхом підпалу та хуліганство.

Триває досудове розслідування. Встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетними до нападу.

Що відомо про напад на будинок Жовкви