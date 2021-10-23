Такое решение принял 23 октября Дарницкий районный суд Киева. Ходатайство прокурора удовлетворили.

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Подозреваемые не были судимы

Подозреваемые – это 20-летний киевлянин и 25-летний житель Черкасской области. Раньше они не были судимыми. Теперь им инкриминируют повреждение имущества путем поджога и хулиганство.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливают и других лиц, которые могут быть причастными к нападению.

Что известно о нападении на дом Жовквы