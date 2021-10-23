Такое решение принял 23 октября Дарницкий районный суд Киева. Ходатайство прокурора удовлетворили.
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Подозреваемые не были судимы
Подозреваемые – это 20-летний киевлянин и 25-летний житель Черкасской области. Раньше они не были судимыми. Теперь им инкриминируют повреждение имущества путем поджога и хулиганство.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливают и других лиц, которые могут быть причастными к нападению.
Что известно о нападении на дом Жовквы
- У киевлянина якобы заказали поджог за 7 тысяч долларов. Тот привлек своего товарища, обещал ему половину суммы.
- Фигуранты якобы купили бензин, керосин, емкости и клейкие ленты. С помощью этого приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и ночью 2 октября пришли к дому Жовквы.
- Когда они бросили "коктейли", их заметили люди. Затем задержали правоохранители.
- Сам Жовква и его семья не пострадали. Кстати, в тот день у политика был день рождения.