Знесення "Кураж Базар" через університет Президента: засновниця зустрілася з Зеленським

На ВДНГ почали руйнувати павільйон, де відбувався благодійний фестиваль"Кураж", щоб розпочати будівництво університету Президента. Володимир Зеленський захотів особисто з'ясувати ситуацію.

Засновниця "Куражу" Олена Гудкова зустрілася з Володимиром Зеленським 7 лютого. За результатами зустрічі, гроші за ліфт, який за благодійні внески купила команда фестивалю, передадуть директору ВДНГ Євгену Мушкіну, а той витратить її на благодійність.

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Чи щось пообіцяв Президент

Гудкова зазначила, що Зеленський запевнив про прозору комунікацію з проєкту університету Президента. Він запевнив, що у разі запитань буде готовим відповідати особисто.

"Я не готова робити висновки та сподіватися на обіцянки зустрічі, тому чекатиму дій", – написала Гудкова.

Що відомо про руйнування павільйону "Куражу"

Повідомлення про руйнування 19 павільйону ВДНГ, в якому відбувався фестиваль "Кураж", з'явилося 3 лютого. Гудкова зазначила, що на його місці хочуть звести президентський університет.

Директор ВДНГ Євген Мушкін повідомив, що запропонував для фестивалю інше приміщення. За його словами, у ВДНГ є концепція розвитку, до якої входить будівництво навчального закладу.

Також Мушкін запевнив, що початково павільйон №19 не був облаштований для освітніх потреб.

"Кураж" – перша київська благодійна барахолка, яка допомагала проєктам для дітей.

Текст публікації Олени Гудкової

За результатами зустрічі:

Вартість ліфта, купленого з благодійних зборів нашого ком'юніті та його встановлення в павільйон 19, передадуть директору ВДНГ Євгенію Мушкіну, а він передасть все на благодійність. Вже зараз менеджери платформи dobro.ua, де ми збирали на ліфт, готують список реципієнтів під цю суму.

Щодо університету та зносу будівель я не компетентна відповідати, але якщо я правильно зрозуміла, то керівництво проєкту найближчим часом вийде з прозорою та зрозумілою (я дуже сподіваюся) комунікацією зі своїми джерелами і далі відповідатиме на запитання від своєї особи. На жаль, тут я мало на що можу вплинути. Хіба що подарувала Президентові приголомшливу книгу видавництва "Основи" про український модернізм, чисто про всяк випадок. Але хочу вірити, що нового випадку не буде.