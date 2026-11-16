Скінні й оверсайз у минулому: які джинси зараз на піку моди

Модні експерти назвали головні антитренди серед джинсів 2026 року та запропонували їм елегантні заміни. Стилісти радять обирати моделі прямого крою та кольору індиго.

Стилісти американського видання InStyle зазначають, що світлі та надто тонкі літні пари вже виглядають дисгармонійно з теплими пальтами й трикотажем. Зміна сезонного гардероба вимагає глибших відтінків, виразної структури та практичних ліній, які вдало пасують до ботильйонів і лоферів.

Прямі джинси-сигарети замість скінні

Джинси, що підкреслюють талію та стегна, але вільно спускаються від коліна до щиколотки, повернулися на модні подіуми у колекціях Ralph Lauren і Khaite сезону осінь-зима 2026. Цей фасон уже вподобали Гейлі Бібер та Дженніфер Еністон. Зокрема, зірки поєднують його з туфлями Мері Джейн та класичними жакетами.

Модні джинси 2027 року / Фото з інстаграму @realjennymoore_

Елегантний wide-leg замість оверсайзу

Мішкуваті моделі baggy з низькою посадкою поступаються місцем зібраним широким джинсам із натяком на ретро й естетику бохо. Вони зберігають максимальний комфорт і легкість руху, та водночас роблять повсякденний силует доволі охайним.

Джинси на зиму / Фото з інстаграму @cvseev

Шляхетний індиго замість білого кольору

Світлий денім доречно відкласти до весни, віддавши перевагу насиченому темно-синьому відтінку індиго. Він візуально додає образу розкоші та ідеально комбінується із трендовими сезонними кольорами, наприклад, з шоколадним, бордовим і оливковим.

Який колір джинсів обрати / Фото з інстаграму @cvseev

Структурований крій замість принтів

Джинси з підгорнутими краями та силуети barrel leg створюють необхідний баланс пропорцій у поєднанні з об'ємними светрами. Бренди Madewell, Reformation та J.Crew пропонують моделі з контрастною картатою підкладкою на вивороті манжет, які візуально подовжують ноги та вже стали фаворитами Енн Гетевей і Брук Шилдс.

Стильні джинси barrel leg / Фото з інстаграму @liv__store

Раніше ми розповідали про джинси кольору кави, які стали головним трендом осені.