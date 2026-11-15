Чем разнообразить зимний гардероб: Андре Тан назвал 5 цветов вместо черного

Зимой в гардеробе многих людей преобладает черная одежда. Однако это не единственный цвет, который можно выбрать для холодного времени года. Разнообразить образы помогут другие оттенки, которые так же легко сочетать друг с другом.

Украинский дизайнер Андре Тан в новом видео в инстаграме рассказал, какие пять цветов можно выбрать вместо черного в холодное время года. Среди них есть как сдержанные классические оттенки, так и более насыщенные варианты.

Темно-синий

Первым дизайнер выделил темно-синий. Он выглядит элегантно и хорошо подходит для пальто и костюмов. Андре Тан считает этот оттенок классической альтернативой черному.

Образ в темно-синем цвете / Фото со страницы в инстаграме kimturkington_

Шоколадный

Еще один вариант – цвет шоколада. Он поможет сделать образы более интересными, сохраняя при этом их сдержанность.

Образ в шоколадном цвете / Фото со страницы в инстаграме Sandra Ezenva

Графитовый

Для тех, кто не готов к ярким экспериментам, подойдет графитовый. Он почти так же универсален, как черный, но поможет немного изменить привычную цветовую гамму гардероба.

Образ в сером цвете / Фото с страницы в инстаграме itsolivialevett

Бордовый

Также Андре Тан советует обратить внимание на бордовый. Особенно эффектно, по его словам, выглядят пальто этого цвета.

Образ в бургундском цвете / Фото с страницы инстаграма samiraradmehr

Молочный

Пятым цветом дизайнер назвал молочный. Он советует добавлять его в гардероб постепенно – например, начать со свитера или шарфа. В то же время от белых штанов зимой Андре Тан в шутку предлагает пока отказаться, так как они рискуют быстро запачкаться.

Образ в молочном цвете на зиму / Фото с страницы в инстаграме aaagistyle

А ранее дизайнер рассказывал, как не замерзнуть зимой и при этом выглядеть стильно.