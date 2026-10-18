Эти 5 аксессуаров сделают любой осенний образ роскошным

Осенний гардероб обычно состоит из понятных базовых вещей, таких как уютный свитер, прямые джинсы и классическое пальто. Однако именно правильно расставленные акценты способны придать повседневному наряду престижный вид.

Как отмечают стилисты немецкого издания Myself, достаточно нескольких штрихов, чтобы обычные джинсы, свитер и пальто выглядели в разы дороже. Модницам стоит сделать ставку на форму, текстуру и лаконичность.

Стильные аксессуары на осень 2026

Небольшой платок на шее способен освежить любой базовый наряд. В сочетании с классическим тренчем, структурированным блейзером или уютным трикотажным пуловером он быстро создает элегантный образ.

Стильный платок на осень / Фото Pinterest

Кожаные перчатки или качественные модели из экокожи всегда выглядят более благородно, чем обычные вязаные варианты. Они гармонично дополняют пальто и мгновенно превращают повседневный "лук" в стильный модный наряд.

Модные кожаные перчатки, которые можно носить осенью / Фото Amatto Shoes

Кожаный ремень стоит носить не только с джинсами или штанами, но и поверх оверсайз-жакетов или трикотажных платьев. По словам стилистов, он красиво подчеркнет талию и укажет на искусно проработанные пропорции силуэта.

Как носить ремень осенью / Фото Pinterest

Лаконичные наручные часы с кожаным ремешком или металлическим браслетом служат изысканным завершающим штрихом любого образа. Когда он ненавязчиво выглядывает из-под манжеты джемпера, наряд сразу приобретает сдержанный и дорогой вид.

Часы с кожаным ремешком / Фото из инстаграма Velare archieve

Объемный и плотный шарф в благородных оттенках камеля, шоколада, графита или крема становится главным героем гардероба в холодное время года. Стилисты советуют выбирать мягкие ткани, ведь слишком тонкий материал часто упрощает даже самый стильный комплект.

Образ с объемным шарфом на осень 2026 / Фото Pinterest

Чтобы аксессуары выглядели безупречно, важно соблюдать несколько правил:

Согласовывайте оттенки металла пряжки ремня, фурнитуры часов и украшений между собой; Повторяйте цвет одного из аксессуаров в другой детали гардероба; Ограничивайтесь двумя-тремя акцентами одновременно, чтобы не перегрузить образ; Своевременно ухаживайте за вещами, убирайте катушки с шарфов и поддерживайте опрятный вид кожи.

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