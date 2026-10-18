Эти 5 аксессуаров сделают любой осенний образ роскошным
Осенний гардероб обычно состоит из понятных базовых вещей, таких как уютный свитер, прямые джинсы и классическое пальто. Однако именно правильно расставленные акценты способны придать повседневному наряду престижный вид.
Как отмечают стилисты немецкого издания Myself, достаточно нескольких штрихов, чтобы обычные джинсы, свитер и пальто выглядели в разы дороже. Модницам стоит сделать ставку на форму, текстуру и лаконичность.
Стильные аксессуары на осень 2026
Небольшой платок на шее способен освежить любой базовый наряд. В сочетании с классическим тренчем, структурированным блейзером или уютным трикотажным пуловером он быстро создает элегантный образ.
Кожаные перчатки или качественные модели из экокожи всегда выглядят более благородно, чем обычные вязаные варианты. Они гармонично дополняют пальто и мгновенно превращают повседневный "лук" в стильный модный наряд.
Кожаный ремень стоит носить не только с джинсами или штанами, но и поверх оверсайз-жакетов или трикотажных платьев. По словам стилистов, он красиво подчеркнет талию и укажет на искусно проработанные пропорции силуэта.
Лаконичные наручные часы с кожаным ремешком или металлическим браслетом служат изысканным завершающим штрихом любого образа. Когда он ненавязчиво выглядывает из-под манжеты джемпера, наряд сразу приобретает сдержанный и дорогой вид.
Объемный и плотный шарф в благородных оттенках камеля, шоколада, графита или крема становится главным героем гардероба в холодное время года. Стилисты советуют выбирать мягкие ткани, ведь слишком тонкий материал часто упрощает даже самый стильный комплект.
Чтобы аксессуары выглядели безупречно, важно соблюдать несколько правил:
- Согласовывайте оттенки металла пряжки ремня, фурнитуры часов и украшений между собой;
- Повторяйте цвет одного из аксессуаров в другой детали гардероба;
- Ограничивайтесь двумя-тремя акцентами одновременно, чтобы не перегрузить образ;
- Своевременно ухаживайте за вещами, убирайте катушки с шарфов и поддерживайте опрятный вид кожи.
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