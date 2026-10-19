Забудьте о черной обуви: бордовые сапоги станут главным трендом осени 2026 года

Мировые бренды предлагают заменить черную обувь бордовыми сапогами осенью 2026 года. Насыщенные винные оттенки придадут повседневным нарядам особый уют и благородный вид.

В сезоне осень-зима 2026 – 2027 бордовые сапоги уверенно вытесняют привычные черные пары, о чем сообщает издание Vogue. Ведущие модные дома, среди которых Hermès, Lanvin и Victoria Beckham, доказали удивительную универсальность бордовых оттенков как в повседневных образах, так и в вечерних нарядах.

Самая модная обувь осени и зимы 2026 – 2027

Стилисты советуют интегрировать бордовую обувь в гардероб с помощью проверенного "метода сэндвича". Для создания гармоничного "лука" достаточно подобрать верхнюю одежду или уютный свитер в тон обуви, а штаны или юбку выбрать контрастного базового цвета.

Модная обувь на осень 2026 / Фото из инстаграма LÓA

Среди самых актуальных фасонов сезона стилисты выделяют три беспроигрышных варианта:

Высокие сапоги до колена на каблуке. Это элегантный выбор для женственных образов, который безупречно сочетается с юбками миди и визуально удлиняет силуэт.

Это элегантный выбор для женственных образов, который безупречно сочетается с юбками миди и визуально удлиняет силуэт. Изящные ботильоны с заостренным носком . Идеальное дополнение к прямым штанам и джинсам, ведь короткое голенище не создает лишнего объема под тканью.

. Идеальное дополнение к прямым штанам и джинсам, ведь короткое голенище не создает лишнего объема под тканью. Жокейские сапоги на низком каблуке. Это практичное воплощение эстетики конного спорта, которое лучше всего смотрится в дуэте с объемными свитерами и шерстяными пальто.

Бордовые сапоги – главный обувной тренд 2026 года / Фото Pinterest

Благородные винные оттенки закрепили свой модный статус после триумфа концептуального оттенка Rosso Ancora от Gucci и свежих коллекций Miu Miu. Чтобы придать образу выразительность, эксперты советуют смело сочетать насыщенный бордовый цвет с нейтральной базой и качественными фактурами кожи или замши.