Модная индустрия официально перенесла увлечение мелкими украшениями на обувь, что свидетельствует о новом релизе от Timberland, пишет Harpers Bazaar. Бренд адаптировал свои культовые ботинки, представив две свежие женские вариации со съемными металлическими аксессуарами. Теперь каждая пара приобретает игривый характер благодаря миниатюрным подвескам, закрепленным возле шнуровки.

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Timberland выпустил обувь с подвесками / Фото с сайта бренда

Коллекция включает классические модели из темно-коричневой замши с контрастным зеленым воротником, а также вариант на массивной платформе в насыщенном бордовом оттенке. Дизайнеры дополнили силуэты кожаными вставками с фактурным тиснением под крокодила. В комплект каждой пары вошел набор металлических подвесок: крошечный культовый ботинок Timberland, изящный ключ с фирменным логотипом и декоративные бусины.

Подвески для обуви снова в моде / Фото с сайта бренда

Все подвески можно легко снимать, комбинировать между собой или перемещать вдоль шнуровки по своему усмотрению. Подобная концепция отражает растущий спрос на индивидуальность, когда узнаваемые базовые вещи превращаются в полотно для творческого самовыражения. Если раньше главной площадкой для кастомизации выступали кожаные сумки, ремни, джинсы, то теперь в центре внимания стилистов оказывается обувной гардероб.

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Подвески на обувь в моде / Фото с Pinterest

Брелки для обуви в тренде / Фото с Pinterest

Чтобы самостоятельно повторить этот тренд, необязательно покупать специальные модели от мировых брендов. Для стилизации обуви прекрасно подойдут тонкие металлические цепочки, карабины с винтажными ключами, акцентные жемчужные нитки или миниатюрные ювелирные шармы. Наиболее гармонично такие детали смотрятся на обуви со шнуровкой или люверсами: грубых ботинках на тракторной подошве, треккинговых ботинках, оксфордах, лоферах и ретро-кроссовках.

Как кастомизировать кроссовки / Фото с Pinterest

При создании композиции стоит соблюдать баланс фактур, сочетая матовую кожу или замшу с блестящим серебристым или золотистым металлом. Не бойтесь смешивать утилитарную эстетику практичной обуви с нежными декоративными элементами, ведь именно такой контраст придает свежий вид всему образу.

Как украсить обувь цепочками и подвесками / Фото с Pinterest

Главное правило современной персонализации – располагать брелоки асимметрично, добавляя больше подвесок только на один ботинок для непринужденного и расслабленного эффекта.

Как известно, из деталей складывается вся картина, поэтому, создавая образы, стоит уделить особое внимание именно деталям. Например, сейчас в моде один "бабушкин" аксессуар, который вы захотите добавить к своим нарядам.